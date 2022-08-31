"Аталанта" виставила цінник "Марселю" на Маліновського, - ЗМІ

€25 мільйонів – і Руслан ваш.

Футболіст збірної України Руслан Маліновський може залишити "Аталанту" у літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що 29-річний атакувальний півзахисник потрапив у сферу інтересів англійського "Тоттенгема" та французького "Марселя". Однак "шпори", скоріше за все, відмовляться від трансферу українця через його високу вартість.

Як повідомляє Tutto Atalanta, італійський клуб відправив "Марселю" повідомлення, що готовий продати Руслана за 25 млн євро.

На цю мить клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу українця.

Цього сезону Руслан провів три матчі за "Аталанту", в яких забив один гол і зробив стільки ж гольових передач.