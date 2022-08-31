“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ГоловнаСпорт

"Аталанта" виставила цінник "Марселю" на Маліновського, - ЗМІ

€25 мільйонів – і Руслан ваш.

"Аталанта" виставила цінник "Марселю" на Маліновського, - ЗМІ
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Футболіст збірної України Руслан Маліновський може залишити "Аталанту" у літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що 29-річний атакувальний півзахисник потрапив у сферу інтересів англійського "Тоттенгема" та французького "Марселя". Однак "шпори", скоріше за все, відмовляться від трансферу українця через його високу вартість.

Як повідомляє Tutto Atalanta, італійський клуб відправив "Марселю" повідомлення, що готовий продати Руслана за 25 млн євро.

На цю мить клуби ведуть переговори щодо потенційного трансферу українця.

Цього сезону Руслан провів три матчі за "Аталанту", в яких забив один гол і зробив стільки ж гольових передач.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також