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Маліновський увійшов у символічну збірну туру Серії А

"Аталанта" українця зіграла внічию з "Міланом".

Маліновський увійшов у символічну збірну туру Серії А
Руслан Маліновський
Фото: EPA/UPG

У другому турі Серії А клуб українця Руслана Маліновського "Аталанта" у Бергамо зіграв унічию з чинним чемпіоном Італії "Міланом" – 1:1.

Рахунок у матчі відкрив саме Маліновський, дії якого були оцінені найвищим балом у складі господарів.

Крім того, Руслан увійшов у команду тижня другого туру Серії А за версією авторитетного порталу SofaScore.

Додамо, що в команду тижня увійшов також автор гола в складі "Мілана" - алжирський півзахисник Ісмаель Беннасер.

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