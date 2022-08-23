Маліновський увійшов у символічну збірну туру Серії А

У другому турі Серії А клуб українця Руслана Маліновського "Аталанта" у Бергамо зіграв унічию з чинним чемпіоном Італії "Міланом" – 1:1.

Рахунок у матчі відкрив саме Маліновський, дії якого були оцінені найвищим балом у складі господарів. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, Руслан увійшов у команду тижня другого туру Серії А за версією авторитетного порталу SofaScore.

🇮🇹 | Team of the Week



Serie A's Round 2 is behind us, which means our TOTW is now here! ⏬



Inter, Napoli and Roma are the sides with more than one player featured this week, while Piotr Zieliński takes home our Player of the Week award after starring against Monza. 🌟 pic.twitter.com/cH6vmUsFFu — SofaScore (@SofaScoreINT) August 23, 2022

Додамо, що в команду тижня увійшов також автор гола в складі "Мілана" - алжирський півзахисник Ісмаель Беннасер.