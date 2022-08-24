"Дніпро-1" обурений з’ясуванням відносин щодо телетрансляцій матчів УПЛ

"СК Дніпро-1", який виступає за безкоштовні трансляції матчів УПЛ для вболівальників, опублікував на своєму офіційному сайті відкритий лист, у якому засудив конфлікт щодо трансляцій матчів нового сезону УПЛ.

“Наш клуб висловлює свою обуреність ситуацією, що склалася, та категорично заявляє про неприпустимість з’ясування стосунків всередині футбольної спільноти. Зі свого боку, ми завжди виступали і продовжуємо виступати за доступність якісного футбольного контенту для якомога ширшої телевізійної аудиторії.

Вільний доступ до трансляцій матчів чемпіонату УПЛ – показовий крок задля того самого єднання та підтримки українців, які переживають наразі важкі часи, та для яких перегляд матчів улюблених команд є джерелом натхнення для продовження боротьби за нашу державу”, - повідомляється у заяві.

“Можливість усім бажаючим безкоштовно дивитись футбол – єдина умова, за якої Дніпро-1 був готовий безоплатно передати права на трансляцію матчів УПЛ.

Виходячи з тривалого досвіду співпраці з групою "1+1 media" (з нею "СК Дніпро-1" має багаторічний контракт), наш клуб може запевнити, що її потужності відкривають можливості саме для перегляду матчів багатомільйонною аудиторією. Це можливо як на загальнонаціональних каналах, так і через ОТТ-платформу й YouTube-канали”, - уточнюється пресслужбою.

“Наголошуємо, що "СК Дніпро-1" є власником прав на трансляції домашніх матчів команди. Закликаємо ще раз усіх суб’єктів українського футбольного господарства припинити будь-які спекуляції з приводу трансляцій матчів чемпіонату та з повагою ставитись до позицій кожного клубу.

"Дніпро-1" обирає інтереси вболівальників і сподіваємось, що наші колеги вчинять так само”, - наголошено у заяві.

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