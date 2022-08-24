Про завершення кар'єри заявив легендарний для "Шахтаря" бразилець

Колишній атакуючий хавбек "Шахтаря" Жадсон оголосив про завершення кар'єри професійного футболіста.

"Цього року я залишив "Віторію" із Сальвадору і, порадившись із дружиною та дітьми, вирішив завершити кар'єру. Я думаю, що це були чудові роки, досягнення, можливість познайомитись із важливими людьми", - цитує 38-річного бразильця ESPN.

"Я просто хочу подякувати Богу, моїй родині, всім, хто брав участь у моїй кар'єрі. Я вийшов на пенсію. Сьогодні я веду свій бізнес у Курітібі та Лондріні, у мене інші інтереси", - додав Жадсон.

Бразилець виступав за "гірників" із 2005 по 2012 роки.

Нагадаємо, переможцем останнього розіграшу Кубка УЄФА, до перейменування його в Лігу Європи, став "Шахтар", який 20 травня 2009 року переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.

Саме Жадсон на 97-й хвилині забив переможний гол "Шахтаря" у тому фіналі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" у Стамбулі. Крім того, бразилець також відзначився першим в історії м'ячем, забитим на "Донбас Арені".

Всього на рахунку Жадсона 272 матчі, 63 забиті м'ячі та 42 асисти за "Шахтар". Після відходу з донецької команди бразилець виступав за "Сан-Паулу", "Корінтіанс", "Тяньцзінь Цюаньцзянь", "Атлетіко Паранаенсе", "Аваї" та "Віторію Салвадор".