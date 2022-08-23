"Динамо" у матчі-відповіді проти "Бенфіки" залишилося без Циганкова та Попова

Сьогодні в Лісабоні відбудеться поєдинок у відповідь стадії плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Динамо".

Перед киянами стоїть непросте завдання ліквідувати гандикап у два м'ячі, отриманий у першому матчі в Лодзі.

Проте головний тренер "Динамо" Мірча Луческу на передматчевій пресконференції підтвердив, що команда сподівається показати гідний футбол.

"Динамо" має забити два м’ячі, щоб грати екстра-тайми, як ми вже звикли грати останні два матчі на виїзді у Лізі чемпіонів. На даний момент лісабонська команда підготовлена набагато краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру напередодні старту чемпіонату України. Побачимо, що вийде.

Впевнений, завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато уболівальників. "Бенфіка" - найкраща команда у Португалії і гратиме на найвищому рівні. А у нас дуже молоді гравці, ми не змогли провести трансфери, футболісти більше двох місяців не бачать свої сім’ї, тому що вони живуть далеко від них.

Нам буде нелегко, але будемо намагатися забути про всі позафутбольні обставини та зосередитися лише на грі. Сподіваюся, ми покажемо хорошу гру завтра", - цитує Луческу клубна пресслужба.

При цьому коуч відзначив роль капітана команди Сергія Сидорчука у грі.

"Він дуже важливий для нас, тому що у першому матчі ми пропустили два м’ячі з тієї зони, де зазвичай перебуває Сидорчук – я казав про це після гри.

Але нам також не вистачає ще двох футболістів – Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, яку він отримав у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований. В такій ситуації ми намагатимемося проявити себе максимально добре", - зазначив румунський фахівець.

Додамо, що переможець цього протистояння візьме участь у груповому етапі ЛЧ, той хто програє вирушить на ту саму стадію у Лізі Європи.

Початок - о 22:00 за Києвом.