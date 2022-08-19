Програші "Динамо" та "Дніпра-1" у матчах єврокубків негативно позначилися на становищі України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Дві українські команди невдало зіграли перші матчі плей-оф кваліфікації єврокубків у мід-вік. "Динамо" програло "Бенфіці" (0:2), а "Дніпро-1" – АЕКу (1:2) у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відповідно, що не могло не позначитися на перспективах України покращити своє становище у таблиці коефіцієнтів УЄФА - Україна не отримала жодної сотої бала до рейтингу.

В України залишилися 1.900 балів за поточний сезон, і в п'ятирічному рейтингу - 25.700 (14-те місце).

Це призвело до того, що Швейцарія (25.675 та 15-те місце) наблизилася впритул до України. Країни поділяє лише 0.025 бали.

При цьому наше відставання від 10-го місця зросло до непристойних розмірів – 4.3 бали, причому у Бельгії, що йде на цій позиції, залишилися п’ять клубів, а у нас залишаться три – "Шахтар" потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів, "Динамо", у разі поразки від "Бенфіки" – до групи Ліги Європи, а "Дніпро-1", навіть програвши АЕКу на суму двох матчів, виступатиме в Лізі конференцій.

Більш того, навіть Сербія, яка йде на 11-й позиції, і Норвегія, яка піднялася на 12-е місце, змістивши дискваліфіковану Росію, збільшили відрив від нашої країни.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).