Ломаченко проведе свій наступний бій 22 жовтня, - ЗМІ

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) проведуть бій 22 жовтня, повідомляє Sportarena.com.

Місце проведення поєдинку наразі не визначено. Ломаченко вже прибув до Лос-Анджелеса, щоб розпочати тренувальний процес.

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні минулого року, перемігши Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

Згодом Василь міг провести поєдинок із Джорджем Камбососом, проте відмовився від нього на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

В останньому бою 26-річний Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів Джамела Херрінга.