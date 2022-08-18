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Ломаченко проведе свій наступний бій 22 жовтня, - ЗМІ

Василь уже прибув до Лос-Анджелеса.

Ломаченко проведе свій наступний бій 22 жовтня, - ЗМІ
Фото: fbu.org.ua

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) проведуть бій 22 жовтня, повідомляє Sportarena.com.

Місце проведення поєдинку наразі не визначено. Ломаченко вже прибув до Лос-Анджелеса, щоб розпочати тренувальний процес.

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні минулого року, перемігши Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

Згодом Василь міг провести поєдинок із Джорджем Камбососом, проте відмовився від нього на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

В останньому бою 26-річний Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів Джамела Херрінга.

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