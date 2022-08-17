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Усик і Джошуа провели дуель поглядів

Олександр – справжній козак.

Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Фото: twitter

У Джидді (Саудівська Аравія) перед боєм між українським чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа під наглядом Едді Гірна відбулася традіційна пресконференція, на яку українець прийшов у вигляді справжнього козака.

Після завершення пресконференції обидва боксери провели дуель поглядів.

Реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня. В Україні трансляцію поєдинку проведе медіасервіс MEGOGO та телеканал 2+2.

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і вперше став чемпіоном світу у суперважкій вазі.

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