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Виконком IBU рекомендував продовжити відсторонення біатлоністів Росії та Білорусі від міжнародних змагань

Справа – за конгресом IBU.

Виконком IBU рекомендував продовжити відсторонення біатлоністів Росії та Білорусі від міжнародних змагань
Фото: milanhutera

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) виступив з рекомендацією продовжити відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань під своєю егідою, інформує пресслужба організації.

Затвердити цю рекомендацію мають на конгресі IBU у Зальцбурзі, який відбудеться 15 – 18 вересня.

"Пропозиція виконкому передбачає, що членство Союзу біатлоністів Росії та Білоруської федерації біатлону буде призупинено, поки вони не продемонструють їхню повну підтримку цілей та принципів IBU - наприклад, чітко дистанціювавши себе від війни в Україні і не допустять активну залученість офіційних осіб або спортсменів до російської армії або їхню участь у військових діях", - говориться в заяві.

Нагадаємо, у березні через початок війни в Україні IBU ініціював усунення СБР та БФБ від змагань. Тоді передбачалося, що найближчий перегляд цього рішення буде заплановано на наступний конгрес IBU.

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