Росію офіційно позбавили "срібла" сочинської Олімпіади-2014 у жіночій біатлонній естафеті

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно позбавив російську жіночу біатлонну збірну медалі Олімпіади-2014 у Сочі, повідомляє пресслужба МОК.

Олімпійський комітет виконав перерозподіл нагород у жіночому біатлоні через позитивну допінг-пробу росіянки Ольги Зайцевої. У підсумку вся естафетна четвірка російської збірної — разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною — втратила срібні медалі домашньої Олімпіади.

Після анулювання результату росіянок срібними призерками жіночої естафети стали біатлоністки збірної Норвегії, бронзовими – біатлоністки збірної Чехії.

Нагадаємо, тріумфував у жіночій естафеті на Олімпіаді в Сочі квартет українок у складі сестер Віти та Валі Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної.