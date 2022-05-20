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Росію офіційно позбавили "срібла" сочинської Олімпіади-2014 у жіночій біатлонній естафеті

"Золото" виборола Україна.

Росію офіційно позбавили "срібла" сочинської Олімпіади-2014 у жіночій біатлонній естафеті
Фото: МОК/Грег Мартін

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно позбавив російську жіночу біатлонну збірну медалі Олімпіади-2014 у Сочі, повідомляє пресслужба МОК.

Олімпійський комітет виконав перерозподіл нагород у жіночому біатлоні через позитивну допінг-пробу росіянки Ольги Зайцевої. У підсумку вся естафетна четвірка російської збірної — разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною — втратила срібні медалі домашньої Олімпіади.

Після анулювання результату росіянок срібними призерками жіночої естафети стали біатлоністки збірної Норвегії, бронзовими – біатлоністки збірної Чехії.

Нагадаємо, тріумфував у жіночій естафеті на Олімпіаді в Сочі квартет українок у складі сестер Віти та Валі Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної.

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