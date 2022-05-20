Алієв кликав у тероборону, але я не можу стріляти в людей, - Мілевський

Колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який у вересні минулого року закрив сторінку у своїй спортивній кар'єрі, розповів про те, що не готовий брати до рук зброю та стріляти в людей.

"Щось допомагаю, розвантажую продукти. Хто чим може, той тим і допомагає. У кожного свій вибір. Саша Алієв кликав у тероборону, але я не можу стріляти в людей. У будь-яких. Вони, звичайно, закінчені, те, що вони наробили, але я стріляти ні в кого не буду.

А у Сашка Алієва свій вибір. Я по-іншому допомага", - сказав уродженець Мінська в інтерв'ю Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що Мілевський зайнявся волонтерством під час війни.