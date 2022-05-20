Трьома пропущеними матчами з різних турів таблиця АПЛ зі зіграних поєдинків набула впорядкованого вигляду – всі команди вищого англійського дивізіону зіграли по 37 матчів.

Зокрема, у Ліверпулі місцевий "Евертон" Віталія Миколенко у матчі проти "Крістал Пелас" вирішував непросте завдання збереження прописки в АПЛ на наступний сезон, і до перерви абсолютно провалював її виконання, програючи – 0:2.

Однак у другій половині зустрічі, забивши 3 голи без відповіді "іриски" зуміли не тільки вирвати перемогу (3:2), але й убезпечити себе перед останнім туром від пониження в класі.

Від дзвінка до дзвінка цю перемогу на полі кував і колишній динамівець.

Нагадаємо, Миколенко виставив на благодійний аукціон свою футболку з автографами одноклубників з "Евертона".

Highlights поєдинку.