Українець відкрив рахунок не лише своїм голам у Прем'єр-лізі, а й у матчі проти "Лестера".

У рамках 36-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб українця Віталія Міколенка "Евертон", який перебував у зоні вильоту, зустрічався на виїзді з "Лестером" та здобув перемогу – 2:1.

Гості відкрили рахунок уже на 6-й хвилині.

Миколенко в районі радіусу штрафної площі прийняв верховий м'яч і з льоту розрядив свою гармату в нижній кут воріт.

То був дебютний гол Віталія в АПЛ.

Після матчу Миколенко поділився емоціями після такої події у його кар'єрі.

"Мій гол не такий важливий. Безумовно, важливо, що ми взяли три очки. Матч був дуже складний, але ми перемогли, що робить мене дуже щасливим.

Все, що має значення в матчах, що залишилися, - це перемоги. Не має значення, з ким ми гратимемо. Нам потрібні перемоги в кожній грі, і це те, чого ми прагнутимемо", - цитує захисника пресслужба "Евертона".

"Коли я забив, усі підійшли до мене. Це робить мене щасливим і надає мені великої впевненості. Це чудове почуття, і я дуже радий відсвяткувати цей момент зі своїми товаришами по команді.

Наші вболівальники завжди чудові, і вдома, і на виїзді. Неважливо, де ми граємо, вони завжди чудові. Хочу подякувати нашим вболівальникам, я їх люблю.

З кожною грою я почуваюся впевненішим у своїх силах. Тренер вселив у мене велику впевненість, особливо у перервах між матчами, коли ми мали змогу попрацювати на тренуваннях. У мене були з ним розмови, і після них я відчував, що моя впевненість зростає дедалі більше", - наголосив Миколенко.

Додамо, що 22-річний Віталій став п'ятим українцем, який забив у АПЛ.

До нього у найсильнішій лізі світу відзначалися голами Сергій Ребров за "Тоттенгем" (сезони 2001–2002), Андрій Шевченко за "Челсі" (2007–2010), Андрій Воронін за "Ліверпуль" (2008-2010) та Андрій Ярмоленко за "Вест Гем" (2018-2022).