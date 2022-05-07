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Паралімпійська збірна України з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

ЧС відбувається в іспанському Салоу.

Паралімпійська збірна України з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Фото: paralympic.org.ua

Паралімпійська збірна України з футболу, яка є переможцем п'яти чемпіонатів світу та незмінним медалістом 11 останніх мундіалів, підтверджує свій високий клас на полях іспанського Салоу, де проходить черговий ЧС.

У трьох матчах групового раунду проти команд Аргентини, Іспанії та Північної Ірландії українці здобули три перемоги із загальним рахунком 17:1, посівши перше місце у квартеті та вийшли до чвертьфіналу турніру.

За право вийти до півфіналу збірна України зіграє в понеділок, 9 травня, з другою командою групи "В".

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