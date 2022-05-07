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Сезон футбольних Першої та Другої ліг України офіційно визнано недограним

ПФЛ затвердила дострокове завершення сезону-2021/2022.

Сезон футбольних Першої та Другої ліг України офіційно визнано недограним
ПФЛ
Фото: pfl.ua

Рада Професійної футбольної ліги України затвердила дострокове завершення сезону-2021/2022 у Першій і Другій лігах, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Уточнюється, що ПФЛ своїм рішенням визнала турнірні таблиці обох дивізіонів остаточними на 24 лютого 2022 року.

При цьому команди, які посіли останні місця у групах А та Б Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства у ПФЛ.

Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої увійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Пропонований нею проєкт повинен затвердити виконком УАФ.

Нагадаємо, що на момент зупинки сезону лідером Першої ліги був "Металіст", другим - "Кривбас".

У Другій лізі головними претендентами на підвищення у класі були львівські "Карпати" та "Лівий берег" з групи А та "Металург" Запоріжжя і "Скорук" із групи Б.

Нагадаємо, раніше клуби УПЛ одноголосним рішенням підтримали дострокове завершення сезону-2021/22.

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