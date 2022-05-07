Шевченко із Зінченком передали Україні медикаментів на €400 тисяч

Екскерманич збірної України з футболу Андрій Шевченко передав в Україну медикаментів на близько 400 тисяч євро, повідомляє журналіст Микола Васильков.

Медикаменти передадуть столичній клініці "Охматдит". За словами Василькова, у зборі коштів також брав участь хавбек збірної України та "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко.

Нагадаємо, Шевченко заявив, що зосереджений на допомозі Україні і наразі не планує повертатися до футбольної діяльності. Так він відреагував, зокрема, на повідомлення у ЗМІ, буцім претендує на посаду президента "Пескари".