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Шевченко із Зінченком передали Україні медикаментів на €400 тисяч

Медикаменти передадуть столичній клініці "Охматдит".

Шевченко із Зінченком передали Україні медикаментів на €400 тисяч
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Екскерманич збірної України з футболу Андрій Шевченко передав в Україну медикаментів на близько 400 тисяч євро, повідомляє журналіст Микола Васильков.

Медикаменти передадуть столичній клініці "Охматдит". За словами Василькова, у зборі коштів також брав участь хавбек збірної України та "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко.

Нагадаємо, Шевченко заявив, що зосереджений на допомозі Україні і наразі не планує повертатися до футбольної діяльності. Так він відреагував, зокрема, на повідомлення у ЗМІ, буцім претендує на посаду президента "Пескари".

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