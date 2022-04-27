Зінченко увійшов до команди тижня Англійської прем'єр-ліги

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко

У 34-му турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" у домашньому матчі переміг "Вотфорд" (5:1) та зберіг 1-очковий відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці – "Ліверпуля".

Асистом на "Етихаді" відзначився український латераль господарів Олександр Зінченко, який за підсумками туру був включений до символічної збірної туру.

Додамо, що напередодні, 27 квітня, МС у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала" здобув перемогу – 4:3.

Зінченко відіграв всі 90 хвилин.