Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
ГоловнаСпорт

Зінченко увійшов до команди тижня Англійської прем'єр-ліги

"МанСіті продовжив лідирувати в АПЛ.

Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG
Олександр Зінченко

У 34-му турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" у домашньому матчі переміг "Вотфорд" (5:1) та зберіг 1-очковий відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці – "Ліверпуля".

Асистом на "Етихаді" відзначився український латераль господарів Олександр Зінченко, який за підсумками туру був включений до символічної збірної туру.

Додамо, що напередодні, 27 квітня, МС у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала" здобув перемогу – 4:3.

Зінченко відіграв всі 90 хвилин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також