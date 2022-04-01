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Зінченко допоміг співвітчизнику, який розірвав контракт з московським "Торпедо"

Олександр домовився з керівництвом, щоб Андрію Кравчуку дозволили тренуватись із молодіжною командою "МанСіті".

Олександр Зінченко і Андрій Кравчук
Фото: "Манчестер Сіті"
Олександр Зінченко і Андрій Кравчук

Латераль "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко взяв активну участь у переїзді українця Андрія Кравчука до Англії.

Гравець збірної України домовився з керівництвом манкуніанського клубу, щоб Кравчуку дозволили тренуватись із молодіжною командою "МанСіті" (U-23).

Додамо, що Зінченко знайомий з Кравчуком ще з часів занять у юнацькій академії "Шахтаря".

Зазначимо, що Андрій Кравчук розірвав контракт із московським "Торпедо" після вторгнення Росії в Україну.

За словами 23-річного футболіста, він не сумнівався у своєму рішенні покинути московський клуб.

"Мені було дуже незручно... Я грав у країні, яка напала на мою Батьківщину. Єдиним рішенням було покинути клуб. Люди в Україні не зрозуміли б мене, якби я продовжував грати там", - цитує українця ВВС.

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