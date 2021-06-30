УЄФА визначив найкращого гравця матчу Україна - Швеція

Збірна України в овертаймі дотиснула збірну Швеції (2:1) і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Євро-2020.
Переможний гол у цій зустрічі забив на 121 хвилині Артем Довбик.
УЄФА визначив найкращого гравця матчу.
Ним став захисник збірної України Олександр Зінченко, на рахунку якого гол і результативна переможна передача.
🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
У чвертьфіналі суперником збірної України стала команда Англії. Матч відбудеться в Римі 3 липня.