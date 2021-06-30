УЄФА визначив найкращого гравця матчу Україна - Швеція

Конкурентів у Олександра Зінченка практично не було.

Фото: EPA/UPG

Збірна України в овертаймі дотиснула збірну Швеції (2:1) і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Переможний гол у цій зустрічі забив на 121 хвилині Артем Довбик.

УЄФА визначив найкращого гравця матчу.

Ним став захисник збірної України Олександр Зінченко, на рахунку якого гол і результативна переможна передача.

🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

У чвертьфіналі суперником збірної України стала команда Англії. Матч відбудеться в Римі 3 липня.