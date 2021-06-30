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УЄФА визначив найкращого гравця матчу Україна - Швеція

Конкурентів у Олександра Зінченка практично не було.

Фото: EPA/UPG

Збірна України в овертаймі дотиснула збірну Швеції (2:1) і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Переможний гол у цій зустрічі забив на 121 хвилині Артем Довбик.

УЄФА визначив найкращого гравця матчу.

Ним став захисник збірної України Олександр Зінченко, на рахунку якого гол і результативна переможна передача.

У чвертьфіналі суперником збірної України стала команда Англії. Матч відбудеться в Римі 3 липня.

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