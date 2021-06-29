Володар "Золотого м'яча-2018" оголосив про призупинення виступів за збірну

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між Хорватією та Іспанією (3:5 д.ч.) став не тільки останнім для хорватської команди на турнірі, а й для капітана віцечемпіонів світу Луки Модрича.

35-річний півзахисник "Реала" заявив про призупинення виступів за збірну Хорватії, але залишив надію, що повернеться в збірну, щоб зіграти на Чемпіонаті світу в Катарі.

"Моя участь у наступному ЧС? Не знаю. Для початку я хочу добре відпочити і все обміркувати", - цитує Модрича focus.ua.

Також Лука прокоментував минулу гру.

"Ми повели в рахунку після випадкового гола. Після цього іспанці грали краще - принаймні перші 60 хвилин. Ми занадто глибоко відходили на свою половину поля і давали їм грати. Коли ми стали більше атакувати, гра пішла краще, ми створювали більше моментів, і ось тоді вдалося зрівняти рахунок", - заявив володар "Золотого м'яча-2018".

"Ми продемонстрували хорошу гру і характер. На початку додаткового часу ми вели гру, але не реалізували двох хороших моментів. Потім гра повернулася не на нашу користь, і ми не змогли ще раз відігратися", - зазначив Модрич.