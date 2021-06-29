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Слідом за чинними чемпіонами континенту Євро-2020 залишили чинні чемпіони світу

Драма в Бухаресті.

Збірна Швейцарії
Фото: EPA/UPG
Збірна Швейцарії

На Євро-2020 проходять матчі стадії 1/8 фіналу.

Зокрема, в Бухаресті зустрілися збірні Франції та Швейцарії. Команди подарували глядачам справжній трилер.

Відкрили рахунок номінальні гості - швейцарці. На 15-й хвилині Гаріс Сеферович виграв повітряну дуель у Клемана Лангле і головою послав м'яч в нижній кут воріт - 0:1.

0:1
Фото: EPA/UPG
0:1

На 55-й хвилині швейцарці могли подвоїти перевагу, коли аргентинський арбітр Фернандо Рапальїні із запізненням вказав на "точку" за неакуратний підкат у власному штрафному захисника французів Бенжамена Павара.

Але Рікардо Родрігес не зміг переграти голкіпера Уго Льоріса.

Фото: EPA/UPG
Зазначимо, це було перше пенальті, відбите Льорісом за збірну Франції.

І розплата наступила вже через дві хвилини. Карім Бензема зрівняв рахунок - 1:1.

1:1
Фото: EPA/UPG
1:1
А ще через дві хвилини французи були вже попереду - 2:1. Бензема зробив дубль.
2:1
Фото: EPA/UPG
2:1

На 75-й хвилині Поль Погба прекрасним пострілом, здавалося, відправив швейцарців додому - 3:1.

3:1
Фото: EPA/UPG
3:1

Однак ті проявили справжній героїзм.

На 80-й хвилині Сефарович відповів Бензема своїм дублем - 2:3.

2:3
Фото: EPA/UPG
2:3

А на останній хвилині основного часу матчу Маріо Гавранович, який вийшов на заміну, скористався помилкою Погба в центрі поля і перевів поєдинок в овертайм - 3:3.

3:3
Фото: EPA/UPG
3:3

У двох екстратаймах рахунок не змінився, хоча французи були близькими, щоб не відкладати справу до 11-метрових.

А у футбольній лотереї зразково точними виявилися швейцарці. Своєю чергою французи не реалізували підсумкового пенальті - удар Кіліана Мбаппе парирував Ян Зоммер - 4:5, і чинні чемпіони світу залишають Євро-2020.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Зазначимо, за день до цього припинили виступ чинні чемпіони Європи - португальці мінімально поступилися бельгійцям - 0:1.

Сьогодні спробує пробитися до вісімки найсильніших турніру збірна України. У Глазго підлеглі Андрія Шевченка зустрічаються з командою Швеції. Початок поєдинку о 22:00.

Огляд матчу Франція - Швейцарія.

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