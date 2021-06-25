Футбольно-хоккейное-2021

После того, как сборная Украины вопреки всему (и самой себе) пробилась в 1/8 Евро-2020(2021), я вспомнил старую советскую пародию на комментатора Николая Озерова: «Чтобы пройти дальше, нашим ребятам нужна была ничья в матче соперников, и наши ребята её добились!».

Фото: Макс Левин

Ну, в данном случае «добились» не чужой ничьей (между Хорватией и Шотландией), а двух чужих побед (Испании над Словакией и жёлто-голубой Швеции над Левандовским), но дальше всё же победоносно (с 1 победой в 3 матчах) таки прошли.

Хочу пожелать, чтоб теперь получилось так же, как на прошлом Евро у знакомых нам по отбору португальцев, или так же, как у канадцев вышло совсем недавно на хоккейном чемпионате мира. Канадцы туда прилетели не настоящие, а каких нашли, но все действительно были из Канады — и этого оказалось достаточно. Начали они нестандартно — с трёх подряд поражений с общим счётом (не о футболе будь сказано) 2:10, в группе заняли 4-е место, набрав очков столько же, сколько и Казахстан, а прошли дальше лишь благодаря Германии, которая победила Латвию (почти наш случай!), но затем потихоньку преобразились (видимо, вспомнив из какой они страны) и в решающих матчах последовательно обыграли: то, что выступало от имени России вместо России, потом соседей-американцев и, наконец, прошлых чемпионов хоккейно-засушливых финнов, став, таким образом, нежданно-негаданно новыми (хорошо забытыми старыми) чемпионами мира, чем удивили весь белый свет.

Удивили даже ещё больше, чем хозяева турнира, которые потрясли невероятной посещаемостью (на игру «Вместо-России» с Беларусью пришло ровно полтора человека: куплено было 2 билета, но замечен был только 1 зритель. Ну, посещаемость сейчас — вопрос вообще интересный: на футбольные матчи обоих харьковских Металлистов ходит больше, чем было пущено на финал Лиги Чемпионов, но это я отвлёкся).

Так вот, сборной Украины на запоздавшем на годик Евро желаю тоже потрясти весь мир результатом. Ну — хоты бы Европу. И евро на Евро заработать, и себя показать. А пока что:

Лучшее спасибо шведу — одержать над ним победу!

Устроив для него в Глазго Полтаву (как бы её современные историки ни перетолковывали)…