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Збірна Данії вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 (оновлено)

Данці здобули перемогу над суперниками з Вельсу з рахунком 4:0.

Збірна Данії вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 (оновлено)
Фото: Йоханнес Айзеле / ​​Ritzau Scanpix

Футболісти збірної Данії здобули перемогу над суперниками з Вельсу з рахунком 4:0 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2020. Зустріч проходила в Амстердамі.

Перемогу Данії приніс дубль Каспера Дольберга, який забив на 27-й та 48-й хвилинах, а також голи Йоакіма Мехле (88) і Мартіна Брейтвейта (90+6).

На 90-й хвилині у валлійців був вилучений з поля Гаррі Вілсон за грубу гру.

Тепер у чвертьфіналі 3 липня данці у Баку зустрінуться з переможцем матчу Нідерланди - Чехія. 

Сьогодні ж відбудеться ще однин матч 1/8 фіналу - на стадіоні "Вемблі" у Лондоні Італія зіграє проти Австрії.

На груповому етапі Данія була суперником збірної Росії. В особистій зустрічі данці обіграли росіян з рахунком 4:1, завдяки чому змогла вийти в плей-оф.

Нагадаємо, Чемпіонат Європи 2020 мав відбутися минулого року, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Збірна України вперше в історії потрапила до 1/8 фіналу Євро. Це стало можливим за результатами матчів групи E, де Швеція обіграла Польщу з рахунком 3:2, а Іспанія розгромила Словаччину - 5:0. Оскільки в таблиці "третіх місць" національні збірні Фінляндії та Словаччини фінішували нижче від підопічних Шевченка, то українці гарантували собі місце в плей-оф.

Оновлення. Огляд матчу Данія - Вельс.

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