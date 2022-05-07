Фото: уаф

Представники майже 20 редакцій зі Словенії, Великої Британії та Німеччини зголосилися подивитися, як українці вимушено готуються за кордоном до матчів плей-оф відбору чемпіонату світу.

Фото: уаф

У відкритому тренуванні взяли участь 20 із 23 присутніх нині в розташуванні головної команди країни виконавців. Ще двоє також перебували на полі, але виконували вправи окремо.

Віктор Циганков після ушкодження 10 днів тому привідного м’яза продовжує процес реабілітації, а Михайло Мудрик зараз на завершальній стадії індивідуальної роботи, яка вже днями дозволить дебютанту збірної приєднатися до загального тренувального процесу.

Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua Фото: uaf.ua

Не тренувався Олексій Гуцуляк, у якого напередодні розболілось коліно: у супроводі лікаря він поїхав робити МРТ-знімок, що допоможе діагностувати проблему.

Перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем'яненко, який провів з національною командою шість днів, перед поверненням до України підбив підсумок початкового етапу підготовки "синьо-жовтих" у Словенії.

Фото: уаф Анатолій Дем'яненко

"Дуже важливо, що збірна України має можливість тренуватися в чудових футбольних і побутових умовах, що за нинішніх воєнних реалій у нашій країні є просто унікальним і навіть неймовірним.

Звичайно, гравцям важко концентруватися лише на футболі, коли вони постійно подумки вдома, постійно перевіряють звістки від своїх рідних в Україні. Але видно, як завзято працюють головний тренер і його асистенти, і ця енергетика передається всім хлопцям", - заявив функціонер.

"Провівши з футболістами майже тиждень, я бачу, як вони хочуть досягти того, на що їх щодня націлює наставник, — здобути путівку в Катар. Самовіддача, віра та прагнення всієї команди подарувати Україні цей бажаний результат і підняти дух нації просто відчуваються в повітрі. Тож, як на мене, усе має скластися в один пазл", – підсумував Дем'яненко.