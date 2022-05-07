98-річний українcький тенісист Станіславський узяв участь у чемпіонаті світу ITF

Фото: twitter Леонід Станіславський

98-річний український тенісист Леонід Станіславський виступив на турнірі ITF Super Seniors World Individual Championships у Палм-Біч, Флорида, інформує пресслужба Міжнародної тенісної федерації.

У першому колі Станіславський у двох сетах з однаковим рахунком 1:6 поступився господарю кортів 90-річному Джорджу Маккейбу.

"Зараз в Україні жахливі часи, бо триває війна. Я тут сам, і мені дуже важливо представляти Україну в цей момент. Для мене велика честь грати зараз у теніс у США та представляти Україну.

Для мене теніс – це життя. Коли я був молодший, я не уявляв, що теніс гратиме велику роль у моєму житті. Але тепер відчуваю це постійно. Я не можу жити без тенісу", – заявив Станіславський.

"Мій суперник, який молодший за мене на вісім років, дозволив мені відчути себе сильнішим. Джордж грав дуже добре, матч мені сподобався. Це була красива та потужна гра. Мені нелегко бути тут. Не забувайте про мій вік, мені 98 років, але я намагався бути сильним", – наголосив українець.

Нагадаємо, у жовтні минулого року експерша ракетка світу Рафаель Надаль провів зі Станіславським дружній поєдинок на корті.

Додамо, що Станіславський є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найстаріший у світі тенісист, який бере участь у змаганнях.