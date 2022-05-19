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Миколенко виставив на благодійний аукціон свою футболку з автографами одноклубників з "Евертона"

Усі отримані гроші підуть на допомогу Україні.

Миколенко виставив на благодійний аукціон свою футболку з автографами одноклубників з "Евертона"
Віталій Миколенко
Фото: instagram.com/mikola_16/

Крайній захисник "Евертона" Віталій Миколенко виставив на благодійний аукціон свою футболку з автографами футболістів мерсисайдського клубу.

Гравець збірної України також залишив автограф на джерсі.

Стартова ціна футболки українського гравця "ірисок" – 30 тисяч гривень, мінімальний крок – три тисячі гривень.

Аукціон стартує 26 травня о 14:00 за київським часом, а заявки на участь приймають до 25 травня на платформі Prozorro.Продажі.

Усі виручені кошти будуть передані волонтерській організації Ukraine Alive 2022, яка допомагає ЗСУ, Нацгвардії та українським переселенцям.

Нагадаємо, що Миколенко вже відзначився дебютним голом за "Евертон", відкривши рахунок у матчі 32 туру Англійської прем'єр-ліги проти "Лестера" (2:1).

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