Бубка взяв участь у зустрічі Комісії атлетів МОК, представників НОК і міжнародних федерацій

Президент НОК України подякував олімпійському руху за солідарність з українською спортивною спільнотою.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах провів консультації з НОК, міжнародними федераціями та представниками спортсменів, щоб обмінятися думками й обговорити позицію МОК та олімпійського руху щодо війни в Україні, повідомляє пресслужба НОК України.

У зустрічі онлайн узяв участь і член МОК та президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка.

Під час обговорень Бах сформулював контекст і погляд МОК на принципи санкцій і захисних заходів, які запровадили після російського вторгнення в Україну. Він також пояснив, що така ситуація створює нерозв’язну дилему для олімпійського руху.

"Ми не можемо повністю виконати нашу місію – об’єднати весь світ у мирному змаганні", – заявив президент МОК.

Бубка своєю чергою вкотре підкреслив українську позицію та подякував зацікавленим сторонам за демонстрацію великої солідарності з українською олімпійською спільнотою.

Учасники олімпійського руху на всіх заходах висловлювали повну підтримку дій і позиції МОК, підкреслюючи єдність у цьому питанні.