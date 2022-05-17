"Гент" Безуса організував збір гуманітарної допомоги для українців

Володар Кубка Бельгії цього сезону Ґент, за який виступає український півзахисник Роман Безус, приєднався до допомоги Україні під час війни з Росією.

У фан-шопі Гента відкрився пункт збору гуманітарної допомоги для українців, які були змушені залишити рідні будинки через російське вторгнення, інформує пресслужба De Buffalos.

Збір завершиться у суботу, 21 травня, після чого вантаж із продуктами та предметами першої необхідності буде відправлений до центру допомоги вимушеним переселенцям, який був організований донецьким Шахтарем на "Арені Львів".