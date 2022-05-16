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Світоліна вперше за 8 років вилетіла з топ-30 рейтингу WTA

Тепер Еліна посідає 32 місце.

Світоліна вперше за 8 років вилетіла з топ-30 рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вийшов оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з 2014 року залишила тридцятку найкращих і тепер посідає 32 місце.

У першій сотні розмістилося ще три українки. Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли за собою 36-те та 59-те місця відповідно, а Даяна Ястремська залишилася на 80-му.

Лідерство в рейтингу зберегла польська тенісистка Іґа Свьонтек.

Рейтинг WTA

  • 1 (1). Іґа Свьонтек (Польща) – 7061
  • 2 (2). Барбора Крейчикова (Чехія) – 4911
  • 3 (3). Паула Бадоса (Іспанія) – 4770
  • 4 (4). Марія Саккарі (Греція) – 4726
  • 5 (5). Анетт Контавейт (Естонія) – 4446
  • 6 (7). Онс Жабер (Туніс) – 4380
  • 7 (10). Арина Соболенко (Білорусь) – 3966
  • 8 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 3568
  • 9 (9). Даніель Коллінз (США) – 3315
  • 10 (10). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 3031

  • 32 (27). Еліна Світоліна (Україна) – 1453
  • 36 (36). Ангеліна Калініна (Україна) – 1387
  • 59 (59). Марта Костюк (Україна) – 1050
  • 80 (80). Даяна Ястремська (Україна) – 804
  • 121 (123). Леся Цуренко (Україна) – 537
  • 133 (143). Дар'я Снігур (Україна) – 480
  • 146 (142). Катерина Байндль (Україна) – 449
  • 210 (206). Катаріна Завацька (Україна) – 325
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