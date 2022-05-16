Світоліна вперше за 8 років вилетіла з топ-30 рейтингу WTA

Сьогодні вийшов оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з 2014 року залишила тридцятку найкращих і тепер посідає 32 місце.

У першій сотні розмістилося ще три українки. Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли за собою 36-те та 59-те місця відповідно, а Даяна Ястремська залишилася на 80-му.

Лідерство в рейтингу зберегла польська тенісистка Іґа Свьонтек.

Рейтинг WTA

1 (1). Іґа Свьонтек (Польща) – 7061

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехія) – 4911

3 (3). Паула Бадоса (Іспанія) – 4770

4 (4). Марія Саккарі (Греція) – 4726

5 (5). Анетт Контавейт (Естонія) – 4446

6 (7). Онс Жабер (Туніс) – 4380

7 (10). Арина Соболенко (Білорусь) – 3966

8 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 3568

9 (9). Даніель Коллінз (США) – 3315

10 (10). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 3031

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