Світоліна вперше за 8 років вилетіла з топ-30 рейтингу WTA

Сьогодні вийшов оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше з 2014 року залишила тридцятку найкращих і тепер посідає 32 місце.
У першій сотні розмістилося ще три українки. Ангеліна Калініна та Марта Костюк зберегли за собою 36-те та 59-те місця відповідно, а Даяна Ястремська залишилася на 80-му.
Лідерство в рейтингу зберегла польська тенісистка Іґа Свьонтек.
Рейтинг WTA
- 1 (1). Іґа Свьонтек (Польща) – 7061
- 2 (2). Барбора Крейчикова (Чехія) – 4911
- 3 (3). Паула Бадоса (Іспанія) – 4770
- 4 (4). Марія Саккарі (Греція) – 4726
- 5 (5). Анетт Контавейт (Естонія) – 4446
- 6 (7). Онс Жабер (Туніс) – 4380
- 7 (10). Арина Соболенко (Білорусь) – 3966
- 8 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 3568
- 9 (9). Даніель Коллінз (США) – 3315
- 10 (10). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 3031
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- 32 (27). Еліна Світоліна (Україна) – 1453
- 36 (36). Ангеліна Калініна (Україна) – 1387
- 59 (59). Марта Костюк (Україна) – 1050
- 80 (80). Даяна Ястремська (Україна) – 804
- 121 (123). Леся Цуренко (Україна) – 537
- 133 (143). Дар'я Снігур (Україна) – 480
- 146 (142). Катерина Байндль (Україна) – 449
- 210 (206). Катаріна Завацька (Україна) – 325