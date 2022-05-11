Світоліна пропустить "Ролан Гаррос"

Найсильнішої української тенісистки не буде на паризьких кортах.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№27 WTA) знялася з "Ролан Гаррос", повідомляєEntry List Updates Women.

Єдиний у сезоні ґрунтовий турнір "Великого шолома" відбудеться з 22 травня по 5 червня. В основній сітці турніру українку замінить тенісистка із Пуерто-Ріко Моніка Пуіг.

Світоліна пропустить Відкритий чемпіонат Франції вперше із 2011 року. До цього найкращим результатом для Еліни на паризьких кортах був вихід до чвертьфіналу (2015, 2017, 2020).

Раніше Світоліна знялася з двох грунтових турнірів категорії WTA-1000 – у Мадриді та Римі, а також повідомила, що має намір зробити паузу у виступах.

Свій останній матч українка провела 24 березня, програвши у другому колі турніру у Майамі (США) британці Хітер Вотсон.