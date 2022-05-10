Паралімпійська збірна України з футболу вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Паралімпійська збірна України з футболу не дала жодного шансу команді Ірландії у чвертьфіналі чемпіонату світу, який проходить в іспанському Салоу – 5:1.
Final result of the second quarterfinal (match 22) of the IFCPF World Cup Salou#wcftsalou22 #ifcpf #cpfootball #football #ukraine #ireland pic.twitter.com/lWKjj40hhj— CP Football ⚽️ (@ifcpf) May 9, 2022
За право вийти у фінал наша команда посперечається з переможцем пари США Нідерланди.
Матч відбудеться 12 травня.
Паралімпійська збірна України з футболу (гравці з ураженнями опорно-рухового апарату) — переможець п'яти чемпіонатів світу (2001, 2003, 2009, 2013 та 2017) та незмінний медаліст 11 останніх мундіалей.
За українську команду виступають Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренерами команди є Сергій Овчаренко та Тарас Дутко.