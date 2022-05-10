Паралімпійська збірна України з футболу вийшла до півфіналу чемпіонату світу

У 1/4 фіналу проти "синьо-жовтих" не встояли ірландці.

Паралімпійська збірна України з футболу не дала жодного шансу команді Ірландії у чвертьфіналі чемпіонату світу, який проходить в іспанському Салоу – 5:1.

За право вийти у фінал наша команда посперечається з переможцем пари США Нідерланди.

Матч відбудеться 12 травня.

Паралімпійська збірна України з футболу (гравці з ураженнями опорно-рухового апарату) — переможець п'яти чемпіонатів світу (2001, 2003, 2009, 2013 та 2017) та незмінний медаліст 11 останніх мундіалей.

У груповому раунді українці виграли всі три матчі. Зокрема, Україна обіграла Іспанію (5:0), Північну Ірландію (7:0) та Аргентину (5:1).

За українську команду виступають Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренерами команди є Сергій Овчаренко та Тарас Дутко.