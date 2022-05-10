Апеляційний суд EHF залишив у силі відсторонення Росії від міжнародних турнірів

Для росіян закрито турніри під егідою Європейської федерації гандболу.

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу (EHF) відхилив клопотання Федерації гандболу Росії та московського ЦСКА про зупинення усунення російських збірних та клубів від турнірів під егідою EHF, повідомляє пресслужба організації.

Рішення Виконкому EHF від 24 березня про усунення представників Росії залишається чинним, оскільки причини збереження дискваліфікації набагато важливіші, ніж участь російських команд у єврокубках, наголошується у рішенні суду.

Крім того, поточна ситуація конфлікту між Росією та Україною погіршилася порівняно з моментом ухвалення рішення щодо усунення Федерації гандболу Росії.

Раніше EHF вирішила не проводити міжнародні матчі в Україні через ескалацію військової агресії з боку Росії.