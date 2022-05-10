"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
ГоловнаСпорт

Апеляційний суд EHF залишив у силі відсторонення Росії від міжнародних турнірів

Для росіян закрито турніри під егідою Європейської федерації гандболу.

Апеляційний суд EHF залишив у силі відсторонення Росії від міжнародних турнірів
Фото: twitter.com/HomeofHandball

Апеляційний суд Європейської федерації гандболу (EHF) відхилив клопотання Федерації гандболу Росії та московського ЦСКА про зупинення усунення російських збірних та клубів від турнірів під егідою EHF, повідомляє пресслужба організації.

Рішення Виконкому EHF від 24 березня про усунення представників Росії залишається чинним, оскільки причини збереження дискваліфікації набагато важливіші, ніж участь російських команд у єврокубках, наголошується у рішенні суду.

Крім того, поточна ситуація конфлікту між Росією та Україною погіршилася порівняно з моментом ухвалення рішення щодо усунення Федерації гандболу Росії.

Раніше EHF вирішила не проводити міжнародні матчі в Україні через ескалацію військової агресії з боку Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також