Ребров має намір повернутися в Україну

Однак це справа не найближчої перспективи.

Український тренер Сергій Ребров заявив, що хоче повернутись в Україну.

"Звичайно, я хочу повернутися до України. Просто слід розуміти, куди повертатися. Ми всі чекаємо і сподіваємось, що війна закінчиться, що відновиться чемпіонат України.

Але зараз думки зовсім про інше. Мій контракт із "Аль-Айном" закінчиться у червні, тоді думатимемо, де працювати і що робити. Те, що я хочу повернутися в Україну, – це однозначно", - заявив Ребров в інтерв'ю ТСН.

Нагадаємо, цього місяця Ребров виграв свій перший трофей з "Аль-Айном".