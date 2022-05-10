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Ребров має намір повернутися в Україну

Однак це справа не найближчої перспективи.

Ребров має намір повернутися в Україну
Сергій Ребров
Фото: alainclub.ae

Український тренер Сергій Ребров заявив, що хоче повернутись в Україну.

"Звичайно, я хочу повернутися до України. Просто слід розуміти, куди повертатися. Ми всі чекаємо і сподіваємось, що війна закінчиться, що відновиться чемпіонат України.

Але зараз думки зовсім про інше. Мій контракт із "Аль-Айном" закінчиться у червні, тоді думатимемо, де працювати і що робити. Те, що я хочу повернутися в Україну, – це однозначно", - заявив Ребров в інтерв'ю ТСН.

Нагадаємо, цього місяця Ребров виграв свій перший трофей з "Аль-Айном".

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