Менеджер Усика оцінив підготовку українця до реваншу з Джошуа

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас розповів про підготовку свого клієнта до реваншу з Ентоні Джошуа.

Функціонер запевнив, що український боксер має підійти до повторного поєдинку із британцем у оптимальних кондиціях.

"У Олександра все йде фантастично, він готується. Ми будемо готові до реваншу", - сказав менеджер Усіка у коментарі Boxing Social.

Нагадаємо, що у першому бою у вересні 2021 року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси. Очікується, що реванш боксерів відбудеться у липні на Близькому Сході або у Великій Британії.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн назвав 23 липня "найімовірнішою датою" проведення цього бою.