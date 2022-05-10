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Менеджер Усика оцінив підготовку українця до реваншу з Джошуа

"Все йде фантастично".

Менеджер Усика оцінив підготовку українця до реваншу з Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: Matchroom Boxing

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас розповів про підготовку свого клієнта до реваншу з Ентоні Джошуа.

Функціонер запевнив, що український боксер має підійти до повторного поєдинку із британцем у оптимальних кондиціях.

"У Олександра все йде фантастично, він готується. Ми будемо готові до реваншу", - сказав менеджер Усіка у коментарі Boxing Social.

Нагадаємо, що у першому бою у вересні 2021 року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси. Очікується, що реванш боксерів відбудеться у липні на Близькому Сході або у Великій Британії.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн назвав 23 липня "найімовірнішою датою" проведення цього бою.

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