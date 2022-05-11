Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Наша пам’ять — гладенька й весела»: перейменування вулиць у Києві
«Наша пам’ять — гладенька й весела»: перейменування вулиць у Києві
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Помер перший президент України Леонід Кравчук
ГоловнаСпорт

"Вест Гем" спільно з Ярмоленком запустив збір коштів для українців

Англійський клуб разом із капітаном збірної України хочуть допомогти нашій країні.

Півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко спільно зі своїм клубом запустили кампанію зі збирання коштів для України, повідомляє пресслужба "молотків".

В організації проекту Freedom Boxes взяли участь також три чеські легіонери "Вест Гема" - Томаш Соучек, Володимир Цоуфал та Алекс Крал.

Суть акції полягає в тому, що на пожертвування бажаючих формуються чотири типи боксів, які відправляться різним верствам населенням постраждалим від війни або військовим ЗСУ, які захищають країну на передовій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також