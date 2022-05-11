"Вест Гем" спільно з Ярмоленком запустив збір коштів для українців

Півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко спільно зі своїм клубом запустили кампанію зі збирання коштів для України, повідомляє пресслужба "молотків". "Freedom Boxes are doing some amazing and hugely important work."



🗣 Andriy Yarmolenko



We joined forces with Freedom Boxes to launch a fundraising campaign aimed at supporting the relief efforts in Ukraine 💙💛 — West Ham United (@WestHam) May 9, 2022

В організації проекту Freedom Boxes взяли участь також три чеські легіонери "Вест Гема" - Томаш Соучек, Володимир Цоуфал та Алекс Крал.

Суть акції полягає в тому, що на пожертвування бажаючих формуються чотири типи боксів, які відправляться різним верствам населенням постраждалим від війни або військовим ЗСУ, які захищають країну на передовій.