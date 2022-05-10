Збірна України з футболу представила новий дизайн форми гравців.
Про це у соцмережі Facebook написав президент Асоціацій футболу України Андрій Павелко.
На передньому боці футболки зображені кордони України, виділені прапорами країн, які всіма силами допомагають українському народу під час військового вторгнення з боку Росії.
Посередині є напис – “United for Ukraine” (Об'єднуємося для України). Зверху – логотип U24, який є посиланням на ідею створення нового європейського союзу.
“Другий елемент – номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів. В яких живуть справжні Герої – від маленьких дітей до людей похилого віку. Населених пунктів, які захищали і продовжують захищати справжні Герої, і які вже знає увесь світ”, – зазначив Павелко.
Нагадаємо, збірна України проведе кілька матчів перед стиковою грою відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.