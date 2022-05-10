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Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від категорії

За версією DAZN.

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від категорії
Олександр Усик
Фото: dazn.com

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, непереможений Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією DAZN.

Український боксер змінив на Олімпі абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, мексиканця Сауля "Канело" Альвареса, який минулого вікенду програв одностайним рішенням суддів бій росіянину Дмитру Біволу.

Рейтинг P4P від DAZN.

  1. Олександр Усик (Україна)
  2. Теренс Кроуфорд (США)
  3. Сауль Альварес (Мексика)
  4. Наоя Інуе (Японія)
  5. Еррол Спенс (США)
  6. Дмитро Бівол (Росія)
  7. Тайсон Ф'юрі (Великобританія)
  8. Джордж Камбосос (Австралія)
  9. Стівен Фултон (США)
  10. Шакур Стівенсон (США).
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