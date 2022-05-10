Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від категорії

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, непереможений Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією DAZN.

Український боксер змінив на Олімпі абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, мексиканця Сауля "Канело" Альвареса, який минулого вікенду програв одностайним рішенням суддів бій росіянину Дмитру Біволу.

Рейтинг P4P від DAZN.