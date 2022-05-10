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Україна виборола ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021

Наша збірна упевнено очолює медальний залік.

Україна виборола ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Фото: deafsport.org.ua

У восьмий день змагань Дефлімпіаді-2021 (спортивні змагання людей з порушеннями слуху) у бразильському Кашіас-ду-Сул збірна України здобула 12 нагород (3 золота, 6 срібла та 3 бронзи), довівши загальну кількість виграних медалей до 89.

Українці стали призерами у чотирьох видах спорту – кульовій стрільбі, настільному тенісі, легкій атлетиці та плаванні.

Дефлімпійськими чемпіонами стали Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 м), Юлія Ходько та Марія Васильєва (настільний теніс, пара) та Крістіна Кіняйкіна (легка атлетика, біг на 400 м).

Інна Афонченко
Фото: deafsport.org.ua
Інна Афонченко

За крок від "золота" зупинилися Роксолана Будник та Катерина Завіновська (настільний теніс, пара), Антон Велієв та Григорій Кузьменко (настільний теніс, пара), Соломія Купріч (легка атлетика, біг на 400 м), Ілля Султанов (плавання, 50 м, стиль), Дар'я Тарасенко (плавання, 50 м, батерфляй) та квартет у складі Владислава Кремлякова, Олексія Коломієца, Аніти Махнік та Ірини Терещенко (плавання, мікст-естафета, 4х100 м).

Збірна з настільного тенісу
Фото: deafsport.org.ua
Збірна з настільного тенісу

"Бронзу! завоювали Геннадій Закладний та Максим Овчаренко (настільний теніс, пара), Ірина Терещенко (плавання, 50 м, батерфляй) та Ростислав Якубовський (плавання, 200 м, батерфляй).

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-5).

  1. Україна – 89 медалей (42 золоті, 22 срібні, 25 бронзові);
  2. США - 38 медалі (17/5/16);
  3. Японія – 27 медалей (11/7/9);
  4. Іран – 25 медалей (8/7/1);
  5. Південна Корея – 29 медалей (7/12/10).

Нагадаємо, Дефлімпіада-2021 завершиться 15 травня. Загалом на змаганнях буде розіграно 209 комплектів медалей.

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