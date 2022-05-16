Україна розгромила суперників у медальному заліку Дефлімпіади-2021

У бразильському Кашіас-ду-Сул завершилася літня Дефлімпіада-2021 (мультиспортивні змагання людей із порушеннями слуху).

За підсумками Ігор збірна України стала переможцем медального заліку, здобувши 138 нагород, з яких 62 – найвищої проби.

Найбільше нагород Україна взяла у плаванні (29) та легкій атлетиці (20).

Варто зазначити, що на цій Дефлімпіаді Україна вперше в історії здобула понад 100 нагород та встановила рекорд за кількістю золотих медалей. За цим показником наша команда більш ніж утричі перевершила другу команду Ігор збірну США.

Також вперше українці взяли "золото" у чоловічому баскетболі та вдруге в історії – у чоловічому футболі.

Підсумковий медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10):