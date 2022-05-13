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Україна встановила особистий рекорд золотих медалей на Дефлімпійських іграх

Не сумніваємося, що рекорд буде ще покращено.

Україна встановила особистий рекорд золотих медалей на Дефлімпійських іграх
Фото: paralympic.org.ua

У бразильському Кашіас-ду-Сулі триває літня Дефлімпіада-2021.

За підсумками 11-го дня Ігор збірна Україна виборола шість нагород – три золоті, одну срібну та дві бронзові. Наші спортсмени були призерами у двох видах спорту – кульовій стрільбі та спортивному орієнтуванні.

Золото:

Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція);

Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція);

Віолетта Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій).

Срібло:

Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція).

Бронза:

Ганна Андросович (спортивне орієнтування, довга дистанція);

Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м).

За два дні до завершення форуму Україна вперше в історії перетнула позначку в 50 золотих медалей.

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10)

  1. Україна – 116 медалей (золото – 51, срібло – 31, бронза – 34)
  2. США – 45 медалей (18/7/20)
  3. Іран – 31 медаль (12/8/11)

Загалом на змаганнях буде розіграно 209 комплектів нагород.

Дефлімпійські ігри — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.

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