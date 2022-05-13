Україна встановила особистий рекорд золотих медалей на Дефлімпійських іграх

У бразильському Кашіас-ду-Сулі триває літня Дефлімпіада-2021.
За підсумками 11-го дня Ігор збірна Україна виборола шість нагород – три золоті, одну срібну та дві бронзові. Наші спортсмени були призерами у двох видах спорту – кульовій стрільбі та спортивному орієнтуванні.
Золото:
Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція);
Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція);
Віолетта Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій).
Срібло:
Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція).
Бронза:
Ганна Андросович (спортивне орієнтування, довга дистанція);
Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м).
За два дні до завершення форуму Україна вперше в історії перетнула позначку в 50 золотих медалей.
Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10)
- Україна – 116 медалей (золото – 51, срібло – 31, бронза – 34)
- США – 45 медалей (18/7/20)
- Іран – 31 медаль (12/8/11)
Загалом на змаганнях буде розіграно 209 комплектів нагород.
Дефлімпійські ігри — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.