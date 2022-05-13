Усик став першим суперваговиком після Майка Тайсона, який очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Олександр уперше в кар’єрі на першій позиції цього списку.

Чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) уперше в кар'єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Це сталося після того, як колишній лідер Р4Р Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поступився росіянину Дмитру Біволу.

Зазначимо, що Василь Ломаченко також потрапив у першу десятку Р4Р від The Ring.

Рейтинг Р4Р журналу The Ring.

Олександр Усик (Україна) Теренс Кроуфорд (США) Наоя Іноуе (Японія) Еррол Спенс (США) Хуан Франциско Естрада (Мексика) Сауль Альварес (Мексика) Василь Ломаченко (Україна) Дмитро Бівол (Росія) Джош Тейлор (Великобританія) Роман Гонсалес (Нікарагуа)

У свою чергу менеджер Усика Егіс Клімас у своєму Instagram нагадав, що українець став першим після Майка Тайсона суперваговиком – лідером рейтингу P4P від The Ring.

Додамо, що Усик зараз на першому рядку в аналогічному рейтингу від DAZN.