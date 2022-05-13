Усик став першим суперваговиком після Майка Тайсона, який очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Чемпіон світу в надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) уперше в кар'єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Це сталося після того, як колишній лідер Р4Р Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поступився росіянину Дмитру Біволу.
Зазначимо, що Василь Ломаченко також потрапив у першу десятку Р4Р від The Ring.
Рейтинг Р4Р журналу The Ring.
- Олександр Усик (Україна)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Еррол Спенс (США)
- Хуан Франциско Естрада (Мексика)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Дмитро Бівол (Росія)
- Джош Тейлор (Великобританія)
- Роман Гонсалес (Нікарагуа)
У свою чергу менеджер Усика Егіс Клімас у своєму Instagram нагадав, що українець став першим після Майка Тайсона суперваговиком – лідером рейтингу P4P від The Ring.
Додамо, що Усик зараз на першому рядку в аналогічному рейтингу від DAZN.