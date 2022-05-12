У рамках пропущеного 33 туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка на виїзді розгромив "Вулвергемптон" (5:1) і за два тури до фінішу зберіг від найближчого суперника "Ліверпуля" 3-очковий відрив.

Зінченко відіграв на "Моліньо" весь матч.

У рамках передостаннього туру підлеглі Хосепа Гвардіоли 15 травня зустрінуться в Лондоні з "Вест Гемом". Проте в разі перемоги "містяни" офіційно ще не зможуть собі гарантувати захист титулу чемпіона АПЛ, оскільки "Ліверпуль" свій матч 37 туру проти "Саутгемптона" проведе лише у вівторок, 17 травня.

Такий незвичайний для матчу АПЛ день тижня обрано тому, що найближчої суботи мерсисайдці також у Лондоні зіграють проти "Челсі" у фіналі Кубка Англії.

"Ліверпуль" цього сезону може завоювати своєрідний требл: "червоні" вже стали переможцями Кубка Англійської ліги, а 28 травня у Парижі на "Стад-де-Франс" у матчі проти "Реала" спробують всьоме у своїй історії виграти Лігу чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів, а також поквитатися з "бланкос" за поразку в київському фіналі ЛЧ сезону-2017/18.