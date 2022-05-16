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Луніна визнано найкращим гравцем матчу "Кадіс" - "Реал"

"Королівський клуб" зіграв унічию поєдинок 37-го туру Прімери.

Луніна визнано найкращим гравцем матчу "Кадіс" - "Реал"
Андрій Лунін
Фото: EPA/UPG

Мадридський "Реал", який забезпечив собі чемпіонство, в рамках передостаннього, 37-го туру Ла Ліги зустрічався в Андалусії з "Кадісом" і зіграв внічию - 1:1.

У складі гостей весь матч відіграв голкіпер Андрій Лунін, для якого цей поєдинок став другим за "Реал" у чемпіонаті Іспанії.

Саме українця, який відбив пенальті в середині другого тайму, було визнано найкращим гравцем цього матчу.

Усього ж на рахунку Луніна у цій зустрічі 6 сейвів.

Варто сказати, що, за даними статистичних порталів SofaScore і Whoscored, воротар "Реала" також став найкращим у цьому протистоянні, отримавши оцінку 7,8 і 8,2 відповідно.

Огляд матчу.

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