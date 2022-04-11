УЄФА не дозволив "Реалу" та "Барселоні" провести матчі з "Динамо" в благодійному євротурі, - Луческу

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів про підготовку команди до благодійного туру.

"Починаємо тур з просування іміджу нашого клубу та українського футболу з метою привернути увагу до того, що відбувається в Україні.

Це будуть благодійні матчі. Важливо, не скільки фінансів буде отримано від цих ігор, а імідж і почуття вболівальників, які прийдуть на стадіон, щодо українців. Збиратимуться кошти для дітей і біженців", - цитує румунського спеціалістів Antena Sport.

"Ситуація складна, але гравці "Динамо" – професіонали. Вони привезли зі собою сім'ї й оселилися у Бухаресті, а тренувалися у Снагові. У такій ситуації не думаєш про умови. Потрібно думати про безпеку та продовження діяльності. Усе залежить від того, що буде далі в Україні.

Працюємо день у день, від тренування до тренування. Наразі ми поїдемо до Варшави, де зіграємо у вівторок. У середу їдемо до Стамбула на матч з "Галатасараєм". Потім повертаємось до Румунії на матч проти "Стяуа", - уточнив Луческу.

"Схоже, що "Реал" і"Барселона" не можуть проводити товариські матчі через обмеження УЄФА щодо Суперліги, хоча ми доклали для цього всіх зусиль.

Зовсім інша річ грати на стадіоні, який вміщує 100 тисяч глядачів, у країні з високим фінансовим потенціалом, що перевершує східні країни. У кожному разі із Західної Європи теж має прийти допомога", – наголосив головний тренер "Динамо".

Нагадаємо, президент клубу Ігор Суркіс і Луческу провели зустріч у Румунії та обговорили майбутнє "Динамо".