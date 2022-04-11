Фото: Shakhtar "Шахтер"

В Афінах у рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace донецький "Шахтар" провів перший із запланованих матчів за кордоном на підтримку України.

Суперником віцечемпіонів України був "Олімпіакос". Поєдинок завершився перемогою господарів – 1:0.

Зазначимо, що матч команда Роберто Де Дзербі провела у футболках із назвами міст-героїв, які сильніше за інших постраждали внаслідок вторгнення Росії: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка Миколаїв.

🇺🇦 На благодійний матч з «Олімпіакосом» гравці «Шахтаря» вийдуть у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.



💙 Маріуполь 💛 Ірпінь 💙 Буча 💛 Гостомель 💙 Харків 💛 Волноваха 💙 Чернігів 💛 Херсон 💙 Охтирка 💛 Миколаїв pic.twitter.com/bK118GpWOs — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

На матчі "Шахтаря" з "Олімпіакосом" також вшанували пам'ять 176 дітей, які загинули внаслідок війни. На окремій секції трибун стадіону у Піреї розмістили 176 іграшок.

🙏💔 На згадку про 176 дітей, які загинули в Україні через війну, розв’язану Росією.



🏟 176 іграшок було розміщено в спеціальному секторі на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» під час благодійного матчу «Шахтаря» й «Олімпіакоса».#StandWithUkraine #Україна #Ukraine pic.twitter.com/92fZXy7rJP — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

"Шахтар" продовжить серію благодійних матчів 14 квітня, коли зіграє проти польської "Легії".