Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
ГоловнаСпорт

Замість прізвищ на футболках – назви найбільш постраждалих міст України від війни: "Шахтар" зіграв перший благодійний матч

Суперником "гірників" був "Олімпіакос".

&quot;Шахтер&quot;
Фото: Shakhtar
"Шахтер"

В Афінах у рамках благодійного турне Shakhtar Global Tour for Peace донецький "Шахтар" провів перший із запланованих матчів за кордоном на підтримку України.

Суперником віцечемпіонів України був "Олімпіакос". Поєдинок завершився перемогою господарів – 1:0.

Зазначимо, що матч команда Роберто Де Дзербі провела у футболках із назвами міст-героїв, які сильніше за інших постраждали внаслідок вторгнення Росії: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка Миколаїв.

На матчі "Шахтаря" з "Олімпіакосом" також вшанували пам'ять 176 дітей, які загинули внаслідок війни. На окремій секції трибун стадіону у Піреї розмістили 176 іграшок.

"Шахтар" продовжить серію благодійних матчів 14 квітня, коли зіграє проти польської "Легії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також