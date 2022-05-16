Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
ГоловнаСпорт

Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу з футболу

Наша збірна стала 6-разовим чемпіоном світу.

Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу з футболу
Фото: paralympic.org.ua

На чемпіонаті світу 2022 року з футболу серед гравців із ураженнями опорно-рухового апарату, який проходив в іспанському Салоу, паралімпійська збірна України здобула золоті медалі.

У фіналі наша команда з мінімальним рахунком здобула перемогу над Іраном – 1:0.

Переможний гол на рахунку Івана Доненка.

Таким чином, збірна України стала 6-разовим чемпіоном світу – "синьо-жовті" також є переможцями мундіалів 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 років.

Крім того, українці незмінно поверталися з медалями із 11 останніх світових форумів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також