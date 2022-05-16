Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу з футболу

На чемпіонаті світу 2022 року з футболу серед гравців із ураженнями опорно-рухового апарату, який проходив в іспанському Салоу, паралімпійська збірна України здобула золоті медалі.

У фіналі наша команда з мінімальним рахунком здобула перемогу над Іраном – 1:0.

Переможний гол на рахунку Івана Доненка.

Таким чином, збірна України стала 6-разовим чемпіоном світу – "синьо-жовті" також є переможцями мундіалів 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 років.

Крім того, українці незмінно поверталися з медалями із 11 останніх світових форумів.