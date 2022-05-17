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АТР вирішила не накладати санкції на англійські турніри через рішення організаторів щодо недопуску російських тенісистів

Турніри в Лондоні та Істборні пройдуть у звичному форматі.

АТР вирішила не накладати санкції на англійські турніри через рішення організаторів щодо недопуску російських тенісистів

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) ухвалила рішення не накладати жодних санкцій на британські трав'яні турніри в Лондоні та Істборні, повідомляє пресслужба ATP Tour.

"Після ґрунтовних консультацій з Радою гравців та Радою турнірів Правління ATP сьогодні підтвердила, що змагання у Лондоні та Істборні пройдуть у звичайному режимі з розіграшом усіх рейтингових очок.

Проте рішення LTA про заборону на участь російським та білоруським гравцям суперечить правилам ATP та перешкоджає можливості виступу на турнірах спортсменам усіх національностей без дискримінації, що є основним принципом туру ATP.

Санкції щодо порушення правил ATP з боку LTA будуть розглядатися окремо в рамках керівництва ATP. "Реакція ATP на рішення Вімблдону знаходиться на розгляді, про що буде повідомлено найближчим часом", - йдеться у заяві.

Раніше Британська асоціація тенісу (LTA) вирішила не допускати до участі в британських турнірах гравців з Росії та Білорусі, що викликало негативну реакцію АТР, яка навіть розглядала можливість не нараховувати за турніри АТР у Істборні та Лондоні очки у свій рейтинг.

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