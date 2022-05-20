ФІФА не допустила російських арбітрів до обслуговування матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі

Російські судді не обслуговуватимуть майбутній Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі з 21 листопада до 18 грудня, повідомляється на сайті ФІФА.

Напередодні Міжнародна федерація футболу опублікувала список з 36 суддів, 69 асистентів, які працюватимуть на мундіалі. Також у списку присутні 24 особи, відповідальні за систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

Росіян у списку немає, хоча Сергій Карасьов входив до елітної категорії (Elite Development) суддів УЄФА, і раніше його бригада обслуговувала матчі чемпіонатів Європи 2016 та 2020 року, а також чемпіонату світу 2018 року.

Крім того, 6 серпня 2021 року бригада Карасьова обслуговувала матч за Суперкубок УЄФА між "Челсі" та "Вільярреалом".

У ФІФА зазначили, що арбітри були обрані виходячи з їхньої кваліфікації та результатів, показаних на міжнародних та національних змаганнях за останні роки. Крім того, уперше на чемпіонаті світу судитимуть жінки: троє суддів та троє помічників судді.

На жаль, українка Катерина Монзуль до цього шортліста не потрапила.

Нагадаємо, російська збірна та клуби позбавлені можливості брати участь у міжнародних матчах під егідою ФІФА та УЄФА через війну в Україні.