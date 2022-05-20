Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
ГоловнаСпорт

ФІФА не допустила російських арбітрів до обслуговування матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі

ЧС-2022 пройде у незвичайні терміни.

ФІФА не допустила російських арбітрів до обслуговування матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі
Фото: ФІФА

Російські судді не обслуговуватимуть майбутній Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі з 21 листопада до 18 грудня, повідомляється на сайті ФІФА.

Напередодні Міжнародна федерація футболу опублікувала список з 36 суддів, 69 асистентів, які працюватимуть на мундіалі. Також у списку присутні 24 особи, відповідальні за систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

Росіян у списку немає, хоча Сергій Карасьов входив до елітної категорії (Elite Development) суддів УЄФА, і раніше його бригада обслуговувала матчі чемпіонатів Європи 2016 та 2020 року, а також чемпіонату світу 2018 року.

Крім того, 6 серпня 2021 року бригада Карасьова обслуговувала матч за Суперкубок УЄФА між "Челсі" та "Вільярреалом".

У ФІФА зазначили, що арбітри були обрані виходячи з їхньої кваліфікації та результатів, показаних на міжнародних та національних змаганнях за останні роки. Крім того, уперше на чемпіонаті світу судитимуть жінки: троє суддів та троє помічників судді.

На жаль, українка Катерина Монзуль до цього шортліста не потрапила.

Нагадаємо, російська збірна та клуби позбавлені можливості брати участь у міжнародних матчах під егідою ФІФА та УЄФА через війну в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також