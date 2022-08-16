Зеленський зустрівся з Андрієм Шевченком і американським актором Лієвом Шрайбером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 – українською зіркою футболу, колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком та американським актором, сценаристом і продюсером Лієвом Шрайбером, повідомляє офіційний сайт Офісу Президента України.

Шевченко і Шрайбер приїхали в Україну для підготовки проектів UNITED24, зокрема, запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти самих же послів.

На зустрічі було обговорено проміжні результати роботи платформи, завдяки якій вдалося зібрати 170 млн дол.

Також під час зустрічі були представлені перші світшоти від дому моди Balenciaga. Це модель з українською символікою, 100% прибутку від продажу якої буде спрямовано UNITED24 на напрямок Rebuild Ukraine (Відбудова України).

Крім того, гості розповіли Президентові про майбутні проекти співпраці зі світовими брендами, про які буде оголошено найближчим часом.