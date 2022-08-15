Суркіс закликав до безкоштовних трансляцій матчів УПЛ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію навколо створення єдиного ТВ-пулу в УПЛ.

“На цю мить ситуація така – 4 клуби не згодні з умовами, які пропонуються в рамках створення “єдиного пулу”. Я говоритиму тільки від імені "Динамо", з жодним з інших клубів, які не погодилися, я не спілкувався. Знаю про їхню думку виключно з інтерв’ю та новин.

Позиція футбольного клубу "Динамо" така: зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться з російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів національного чемпіонату має бути безкоштовною, максимально доступною.

Щоби абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі "Динамо", отримали можливість їх дивитися”, - цитує свого президента клубна пресслужба.

“Тому в процесі переговорів ми озвучили одну-єдину умову – дайте можливість транслювати домашні матчі "Динамо" на одному із загальнонаціональних каналів та на нашому каналі у YouTube із затримкою у певну кількість хвилин. Все, більше жодних інших умов від нас немає. Мало того, для нас це важливе питання, як мінімум, під час війни.

Це питання саме зараз має принциповий характер. Наш пріоритет – інтереси вболівальників, а саме доступність перегляду наших матчів та можливість не витрачати на це гроші”, - наголосив Суркіс.

“Щоб це не було просто словами, я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі "Штурмом" у кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі 2+2 із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3-х до 3,5 мільйонів осіб (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення).

Цей же матч зібрав на Setanta близько 350 тисяч переглядів. Приблизно такі ж цифри і у матчі з "Фенербахче" у Стамбулі. Це і є головною причиною нашої позиції – ми хочемо, щоб будь-який уболівальник зміг подивитися матчі "Динамо”.

Ми ініціюємо збір коштів під час трансляцій домашніх матчів "Динамо", щоб перерахувати їх на потреби ЗСУ та для гуманітарних організацій. Так само ми вже збирали гроші під час трансляцій наших благодійних матчів, і продовжуватимемо далі.

Ми готові підтримати ідею “єдиного пулу”, але при цьому хочемо, щоб враховувалися інтереси вболівальників та ситуація в країні”, - зазначив президент "Динамо".

Додамо, що виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що телеканал Setanta Sports залишається у боротьбі за права на єдиний ТВ-пул.

Раніше Суркіс заявив про неможливість трансферів у реаліях російсько-української війни.